Zwischen Frankenthal und Grünstadt drohen zwei Wochen lang Behinderungen. So begründet die Autobahn-Betreibergesellschaft, warum sie immer wieder Spuren sperren lassen wird.

Autofahrer sollen die aktuellen Verkehrsmeldungen beachten und mehr Zeit einplanen: Ab Montag werden Tagesbaustellen auf der A6 den Verkehr zwischen Frankenthal und Grünstadt in Fahrtrichtung Westen bremsen. Nach Angaben der Autobahn-Betreibergesellschaft des Bundes werden voraussichtlich zwei Wochen lang an jedem Werktag zwischen 7.30 und 18.30 Uhr die rechte Spur sowie der Standstreifen gesperrt, damit bleiben im betroffenen Bereich noch zwei Spuren übrig. Grund für die Behinderungen sind Vorarbeiten für eine geplante Sanierung, die demnächst beginnen soll.

Fast zwei Jahre Baustelle

Bereits im vergangenen Jahr ist unmittelbar vor der Grünstadter Abfahrt ein etwa ein Kilometer langer Abschnitt der A6-Fahrbahn in Richtung Rhein-Ebene erneuert worden. Nun sollen die nächsten vier Kilometer dieser Strecke auf Vordermann gebracht werden. Das wird sich den Planern zufolge fast zwei Jahre lang hinziehen. Damit der Verkehr in dieser Zeit durch die Baustelle gelotst werden kann, werden in den nächsten beiden Wochen zwei Nothaltebuchten angelegt. Zuvor waren im Gebiet der Grünstadter Anschlussstelle schon Eidechsen eingesammelt und weggebracht worden.