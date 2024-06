Das Hohlbrunnenfest 2024 bestimmt am Wochenende das Geschehen in Berghausen. Das Traditionsfest hatte das Ortskartell (OK) im vergangenen Jahr nicht nur im positiven Sinn beschäftigt.

Bedenken wegen Lärm und Naturschutz und sogar eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz hat es damals gegeben. Letztere hat sich als nicht haltbar erwiesen. Im Nachgang gab es einige Gespräche und – im Sinne aller 95 Vereine in Römerberg – auch eine Demonstration zum Erhalt der Dorffeste. Die Gespräche, wie das erreicht werden kann, laufen.

Das Hohlbrunnenfest kann jedenfalls ab Freitagabend auch in diesem Jahr wieder gefeiert werden. Um 18.30 Uhr werden der OK-Vorsitzende Martin Sternberger und Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) das Fassbier anstechen. Am Samstag geht es um 17.30 Uhr los, am Sonntag bereits zum Frühschoppen um 11 Uhr.

Angebot ändert sich täglich

Gewohnheitsgemäß setzen die beteiligten Vereine wieder auf die Mischung aus guter Musik und Gaumenfreuden, die sich in den zurückliegenden Jahren bewährt hat. Der Fußballverein, der Musikverein, die Schützengesellschaft und die KJG haben abwechslungsreiche Speisekarten zusammengestellt. Feuerpfanne und Flammkuchen, Wurstsalat und Weißwurst werden unter anderem geboten. Wobei sich das Angebot täglich ändert – ein Blick auf die jeweilige Karte ist daher Pflicht.

Während die Aktiven des Musikvereins am Freitag- und Samstagabend selbst für Unterhaltung auf ihrem Gelände sorgen, ist die Festbühne frei für die Live-Bands „Varied Bunch“ (Freitag) und „MIG – Made in Germany“ (Samstag). Jeweils ab 19 Uhr geht’s los. Der sonntägliche Frühschoppen beim MVB wird ebenfalls mit entsprechender, in dem Fall zünftiger Musik begleitet.

Hüpfburg und Karussell für Kinder

Während die Erwachsenen zum einen der Gemütlichkeit und zum anderen dem Tanzen frönen können, muss sich der Nachwuchs nicht langweilen. Eine Hüpfburg ist organisiert und ein kleines Kinderkarussell gibt es auch. Ein besonderes Angebot hält der FVB außerdem bereit: Dort kann das DFB-Paule-Schnupperabzeichen abgelegt werden. Auf einem Parcours werden dazu fünf Stationen aufgebaut sein, die Kinder ab fünf Jahren durchlaufen können. Urkunden in Gold, Silber und Bronze – je nach Punktzahl – dürfen die Teilnehmer ebenso wie einen Anstecker entgegennehmen.

Das Hohlbrunnenfest findet mittlerweile zum dritten Mal nicht wie früher rund um den Weiberbratenbrunnen im Ortskern, sondern direkt an den Vereinsheimen in der Großen Hohl statt. Der neue Standort hat sich schnell etabliert. Der Zuspruch in den vergangenen beiden Jahren war groß.