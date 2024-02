Andreas Ruhnke, Organisator der Demo für den Erhalt der Dorffeste, die es im vergangenen Jahr in Römerberg gab, kritisiert, dass sich seit der öffentlichen Kundgebung nur wenig getan hat.

Im September 2023 sei für den Erhalt der Dorffeste in Römerberg demonstriert worden und im selben Monat habe der Gemeinderat vereinbart, dass ein runder Tisch dazu einberufen wird, ruft Ruhnke in Erinnerung. „Der Termin findet nun nächste Woche statt. Ganze fünf Monate später. Hier lässt sich schon mal kein richtiger Wille zur Unterstützung erkennen“, sagt er und bezieht sich dabei auch auf Aussagen von Verbandsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) im Verbandsgemeinderat.

„Durch diese ganzen geänderten Auflagen, Vorschriften und Einwände wird es den Vereinen immer schwerer bis unmöglich gemacht, ihre Feste richtig auszurichten“, erneuert Ruhnke seine bei der Demo geäußerte Kritik. In Römerberg gebe es 95 Vereine. Für die Einwohner seien sie der große Ausgleich zum Berufsleben.

„Wir werden sehen, was der runde Tisch bringt und werden offen in die Gespräche gehen“, kündigt Ruhnke an, der unter anderem beim FV Berghausen engagiert ist. Dabei sollten seiner Ansicht nach schnell Lösungen erarbeitet werden. „Nicht so wie die Festlegung eines ganz einfachen Termins, sonst ist das Jahr vorüber und vielleicht konnte das ein oder andere Fest nicht durchgeführt werden“, befürchtet er.

Er sei als Veranstalter der Demo für die Dorffeste nicht zu dem runden Tisch eingeladen worden, werde jedoch über Umwege trotzdem an dem Treffen teilnehmen, sagt Ruhnke.