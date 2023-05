Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Müller geht in die zweite Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim. Der Sozialdemokrat hat die Stichwahl am Sonntag mit einem Wählerstimmenanteil von 56,8 Prozent klar gewonnen.

Die knapp 1300 Stimmen, die am Sonntag in den acht Wahllokalen abgegeben wurden, waren in weniger als einer halben Stunde gezählt, doch dann spannten die Helfer in den beiden Briefwahlbezirken Rathaus