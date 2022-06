Peter Christ (CDU) bleibt Bürgermeister von Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Bei der Wahl am Sonntag erzielte der 60-Jährige 60,3 Prozent der Stimmen, absolut haben 2591 Menschen ihr Kreuz bei seinem Namen gemacht. Sein Kontrahent Harald Reichel (SPD) kam auf 39,7 Prozent (1707). „Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, meiner Heimatgemeinde weiterhin dienen zu können“, sagte Christ, nachdem das Ergebnis um 19.21 Uhr feststand. Die Wahlbeteiligung lag bei 51 Prozent. Christ ist seit 2007 Bürgermeister von Böhl-Iggelheim, bei seiner ersten Wiederwahl 2014 kam er auf 62,3 Prozent. Bereits damals hatte Reichel das Nachsehen. Christs erneute Wahl ist wenig überraschend, besonders im Ortsteil Iggelheim hatte er enormen Zuspruch. Seine dritte Amtszeit beginnt nun offiziell am 1. März 2023. Christ plant, noch einmal die volle Zeit von acht Jahren durchzuziehen. „Wenn schon, denn schon“, sagte er im Vorfeld der Wahl und beschrieb seine Ziele so: „Böhl-Iggelheim ist 2031 weitestgehend schuldenfrei, klimaneutral, verkehrsberuhigt, unabhängig und hat eine hervorragende, sanierte Infrastruktur.“

