Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Männer wollen Böhl-Iggelheimer Bürgermeister werden. Wir haben beiden die gleichen Fragen gestellt – zu sich, wichtigen Themen und der Zukunft des Orts.