Die Verbandsgemeinde Rheinauen gibt es seit zehn Jahren. Was steckt hinter diesem Verwaltungskonstrukt? Was bedeutet es für das Lebensgefühl in den vier Gemeinden sowie für die Bürgerinnen und Bürger? Darüber hat RHEINPFALZ-Redakteurin Nadine Klose mit Bürgermeister und Verwaltungschef Patrick Fassott (SPD) gesprochen.

Herr Fassott, Verbandsgemeinde Rheinauen, was steckt hinter diesem Namen, hinter diesem Konstrukt, was bedeutet das für Sie?

Mittlerweile stecken der Großteil