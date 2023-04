Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum ein Thema wurde seit Gründung der Verbandsgemeinde Rheinauen in den Gremien so kontrovers und emotional diskutiert wie die Frage: Sollen die Abwassergebühren vereinheitlicht werden oder nicht? Am Dienstagabend kam es im Verbandsgemeinderat zum Showdown. Die Entscheidung ist gefallen, doch knapper ging’s wirklich nicht.

Das Fusionsgesetz, in dem die Bildung der Verbandsgemeinde Rheinauen geregelt ist, schreibt vor, dass die Abwassergebühren für die vier Orte noch bis 2025 getrennt kalkuliert werden dürfen,