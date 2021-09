Die Bürgerbüros in der Verbandsgemeinde Rheinauen öffnen ab 1. Oktober wieder für Spontanbesuche ihre Türen – zumindest zeitweise. In Altrip und Neuhofen gibt es einen zusätzlichen Öffnungstag und auch in Otterstadt können bald Ausweise beantragt werden.

Die Verbandsgemeinde Rheinauen bietet in ihren Rathäusern ab 1. Oktober „einen ausgewogenen Mix aus Terminvergabe und klassischen Öffnungszeiten“, sagt Bürgermeister Patrick Fassott (SPD). Das bedeutet, dass die Bürger vormittags teilweise zu den klassischen Öffnungszeiten ohne Termin ins Rathaus kommen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie mit Mund-Nasen-Schutz den Bürgerbüro-Service in Anspruch nehmen können. Montags-, dienstags- und mittwochsnachmittags ist für die Bürgerbüros in Altrip, Neuhofen und Waldsee dagegen ein Termin notwendig. Dieses Angebot sei für Menschen, die „gerne eine Punktlandung“ hinlegen und nicht warten wollen, sagt Fassott. Die festen Zeitblöcke für Terminvergabe gibt es ihm zufolge aufgrund einer Organisationsuntersuchung sowie den positiven Erfahrungen beziehungsweise Rückmeldungen in den vergangenen Monaten.

Angesprochen auf negative Erfahrungen von Bürgern, die drei Wochen auf einen Termin warten mussten, entgegnet Fassott: „Wer diesbezüglich ein Trauma erlebt hat, kann jetzt bald wieder in alle Rathäuser zu den normalen Öffnungszeiten kommen.“ Lange Wartezeiten für einen Termin begründet der Verwaltungschef mit zeitweisen Personalengpässen – etwa in der Urlaubszeit oder aufgrund von Krankheit.

Weiterer Öffnungstag für Altrip und Neuhofen

Hinter dem neuen Konzept, das Fachbereichsleiter Thomas Hauser maßgeblich ausgearbeitet hat, steckt auch der Grundgedanke, dass die einwohnerstarken Ortsgemeinden Altrip und Neuhofen die gleichen Öffnungszeiten wie die Bürgerinnen und Bürger in Waldsee erhalten. Denn in Altrip und Neuhofen sind die Bürgerbüros ab Oktober auch mittwochs nach Terminvereinbarung geöffnet. In Otterstadt soll im Spätjahr – wenn Verwaltungsmitarbeiterin Rita Flory Ende Oktober in den Ruhestand geht und ihre Nachfolgerin eingearbeitet ist – auch ein Bürgerbüro eingerichtet werden. Dort werden dann die gleichen melderechtlichen Leistungen angeboten wie in den anderen Bürgerbüros der Verbandsgemeinde. Die Verwaltung will auf den Start und die Öffnungszeiten in Otterstadt noch einmal extra hinweisen, wenn es soweit ist.

Laut Bürgermeister Fassott soll das Konzept, das im Haupt- und Finanzausschuss zuletzt auf Zustimmung gestoßen ist, nach einer gewissen Zeit evaluiert werden. Im Laufe des Oktobers soll es auch möglich sein, einen Termin über die Internetseite der Verbandsgemeinde zu vereinbaren. „Wenn ich online dann sehe, dass der Wunschtermin in Waldsee schon vergeben ist, kann ich ihn in Neuhofen buchen“, nennt Fassott ein Beispiel.

Beibehalten werden auch die langen Service-Nachmittage am Donnerstag, an denen die Bürgerbüros in Altrip, Neuhofen und Waldsee ohne Terminvereinbarung von 14 bis 18 Uhr geöffnet sind – in Otterstadt von 16 bis 18 Uhr. Diesen Service an weiteren Abenden für Berufstätige auszuweiten, sei nur möglich, wenn das Personal, mit dem das ganze Konzept steht und fällt, vorhanden sei, macht der Bürgermeister deutlich.

Öffnungszeiten ab 1.10.

Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus Altrip (unverändert): Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr.

Bürgerbüros Altrip , Neuhofen und Waldsee (neu): Montag und Dienstag 8 bis 12 (ohne Termin) und 14 bis 16 Uhr (mit Termin), Mittwoch 8 bis 12 Uhr (mit Termin) und 14 bis 16 Uhr (mit Termin), Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr (beide Tage ohne Termin).