Der Anschluss Zweibrückens an den Bahn-Fernverkehr über die S-Bahn verzögert sich weiter. Das ärgert Oberbürgermeister Marold Wosnitza.

Die Polizei hat verstärkte Kontrollen an der Baustelle des Fahrbahnteilers in Rimschweiler angekündigt, weil einige Autofahrer illegale Abkürzungen nutzen.

Die Pirmasenser Straße in Niederauerbach soll ausgebaut werden. Eventuell kommt der Ausbau aber dem geplanten Neubau des Discounters Lidl in die Quere. Im Hauptausschuss wurde darüber diskutiert.

Für die Kita in der Gabelsbergerstraße in Zweibrücken muss noch etwas Geld locker gemacht werden, unter anderem für dimmbare Leuchten. Deren pädagogischer Wert wurde im Hauptausschuss in Frage gestellt.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick hat eine Mission: Er will die Villa im Neufferpark erhalten. Über das und mehr sprach er mit der Redaktion der Pirmasenser Rundschau.

Ein 81-Jähriger erlitt bei einer Autofahrt im Winzler Viertel einen Schwächeanfall. Er hinterließ in der Gersbacher Straße ein Trümmerfeld.

Sechs Jahre in Gefängnis muss die Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben, die im September 2022 mit ihrem Auto ihren Ehemann angefahren hat. Sie wurde wegen versuchtem Totschlag verurteilt.

Die beste Vorleserin aus dem Kreis ist eine Sechstklässlerin des Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasiums aus Dahn: Stella Dubois hat sich damit für den Bezirksentscheid qualifiziert.

In Hauenstein wurde eine Supermarkt-Kassiererin niedergeschlagen. Der Fall sorgte in sozialen Medien für viele Diskussionen. Wir erklären, warum wir wie über den Fall berichtet haben.