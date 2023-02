Stella Dubois vom Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn vertritt den Landkreis Südwestpfalz beim Vorlesewettbewerb auf Bezirksebene. Die Sechstklässlerin hat sich beim Kreisentscheid am Mittwoch gegen fünf Konkurrenten durchgesetzt.

Rhythmisches Fußtippeln, zitternde Hände und durch den Raum schweifende Blicke: Die Nervosität ist den am Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs teilnehmenden Sechstklässlern anzumerken. Sie sind die besten Vorleser der weiterführenden Schulen aus dem Landkreis und haben sich am Mittwoch bei der Kreisverwaltung versammelt, um zu ermitteln, wer bis zur Bezirksebene weiterkommt. „Erst einmal tief durchatmen“, rät der Referatsleiter Jugendpflege und Jugendschutz Jens Seegmüller, der den Vorlesewettbewerb organisiert hat. Er hat an jedes Detail gedacht: Vom genauen Ablauf über die Pflichten der Wettbewerbsrichter bis hin zu den Preisen für die Kinder – es gibt Bücher, Schreibsets und Freikarten für das Felsland Badeparadies in Dahn. Bevor es zur Siegerehrung kommt, müssen die Sechstklässler allerdings erst ihr Können unter Beweis stellen.

In der ersten Runde hat jedes Kind drei Minuten Zeit, um einen Text vorzutragen, den es zu Hause vorbereitet hat. Alle Sieger der Schulentscheide – Moritz Kroth (Realschule plus Dahn), Mike Fledie (Realschule plus Dahn), Evi Brendl (Realschule plus Hauenstein), Noah Kamchen (Daniel-Theysohn-IGS Waldfischbach-Burgalben), Stella Dubois (Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn) und Benedikt Mundanjohl (IGS Thaleischweiler Fröschen) – liefern eine starke Vorstellung ab. „Ihr habt das alle super gemacht, trotz Nervosität“, bestätigt Seegmüller.

Ein Quartett liest „Allein unter Dieben“

Vier Schüler schaffen es in die nächste Runde. Dort wird es noch einmal schwieriger: Den Text, den die Sechstklässler vorlesen, kennen sie nicht. Es sind Passagen aus „Allein unter Dieben“ von Frank Schmeißer. Das Buch handelt von einer Verbrecherfamilie voller skurriler Charaktere, inklusive dem jüngsten Spross Eduard. Er taugt allerdings gar nicht zum Meisterdieb und will ehrlich werden. Bei seinem ersten normalen Nebenjob wird Eduard jedoch von seinem Chef erpresst, einen Diamanten zu stehlen.

Pouya Nemati untermalt den Wettbewerb musikalisch. Der Mitarbeiter des Rockprojekts beim IB spielt Gitarre sowie Klavier und singt – sowohl in Deutsch als auch in seiner persischen Heimatsprache Farsi. Damit verkürzt er den Schülern nicht zuletzt die langen Minuten, in denen sich die vierköpfige Jury berät. Sie besteht aus Mitarbeitern der örtlichen Presse sowie Fachkundigen aus den Bereichen Literatur und Pädagogik.

Mit der „Haferhorde“ eine Runde weiter

Die Wahl der Jury fällt am Ende auf Stella Dubois vom Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium. In der ersten Runde präsentiere die Hinterweidenthalerin den Zuhörern eine Szene aus „Die Haferhorde – Mit allen Ponywassern gewaschen“ von Suza Kolb. Sie setzt den Text inhaltlich sowie atmosphärisch optimal um und stellt ihre sichere und flüssige Lesetechnik unter Beweis.

Stella Dubois versteht es, die Hörer in ihren Bann zu ziehen. Lebendig und nuancenreich gibt sie sowohl ihre vorbereiteten Zeilen als auch den Fremdtext wieder. Sie trägt die Geschichte mit einer Ausdruckskraft und Dynamik vor, dass der Zuhörer bedauert, nicht zu erfahren, wie es weitergeht. Für Stella Dubois geht es eine Runde weiter. Sie repräsentiert die Südwestpfalz beim Vorlesewettstreit auf der Bezirksebene. Hat die Sechstklässlerin dort erneut Erfolg, wartet der Landesentscheid.