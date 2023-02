Ein Schwächeanfall war laut Polizei am Donnerstagmorgen die Ursache für einen Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden. Um 10 Uhr war ein 81-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem A-Klasse-Mercedes auf der Gersbacher Straße in Richtung Pirmasens unterwegs. Wohl aufgrund einer kurzzeitigen körperlichen Schwäche verlor er die Kontrolle über den Wagen und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Anschließend kollidierte der Mercedes mit einem geparkten Auto, das zunächst gegen ein Hoftor geschleudert wurde und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Der Mercedes wurde von einer Straßenlaterne auf der linken Gehwegseite gestoppt. Der 81-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen, dem Hoftor, der Fassade, der Straßenlaterne und den Verkehrszeichen summieren sich auf mehr als 17.000 Euro. Die Gersbacher Straße war für rund zwei Stunden voll gesperrt.