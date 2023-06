Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es eilig ist, darf nichts dazwischen kommen. Das gilt besonders für Rettungs- und Einsatzkräfte. Allerdings gibt es auch Zeitgenossen, die Sicherheitskräfte bei ihrer Arbeit blockieren wollen. Das ist der Pirmasenser Polizei passiert. Unbekannte haben ihr Tor mit Ketten versperrt.

Derzeit sorgen Verbrecher für Schlagzeilen, die Geldautomaten in der Region sprengen. Unlängst haben sie in Hornbach und in Zweibrücken Bubenhausen zugeschlagen. Dabei ereignete sich ein