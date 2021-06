Um 2.21 Uhr wurden die Fehrbacher am Montagmorgen durch eine Explosion aus dem Schlaf geschreckt: Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten im Eingangsbereich des Kaufland-Marktes in der Zweibrücker Straße gesprengt. Die Täter sollen laut Polizeibericht mit einem Auto in Richtung B10 geflüchtet sein und entkamen unerkannt. Eine Fahndung, bei der auch Hubschrauber eingesetzt wurden, sei erfolglos verlaufen, informierte die Polizei weiter.

Im Zusammenhang mit der Fahndung vermutete die Polizei die Täter offenbar im Bereich des Finanzamtes oder der Kronenstraße. Gegen 5 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber lange über dem Viertel und flog dabei recht tief. Gegen 5.20 Uhr wurde der Einsatz am Finanzamt abgebrochen. Die Polizeidirektion Pirmasens bestätigte auf Anfrage, dass der Hubschraubereinsatz in Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stand. Die Schadenshöhe am Kaufland und wie hoch die Beute ist, stand am Montag noch nicht fest. Der Kaufland-Markt war für die Kunden geöffnet, und gegen Mittag das Entree bereits weitgehend repariert.

Es war der zweite Überfall dieser Art: Vor fast genau einem Jahr fuhren Unbekannte mit einem Auto in den Eingangsbereich und versuchten, den Automaten mit Gewalt aufzubrechen, was misslang. Zwei Autos blieben am Tatort zurück, und das Fluchtfahrzeug wurde in Frankreich gefunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen verdächtige Beobachtungen machten. Sie sollen sich unter Telefon 0631/3692620 bei der Kripo in Kaiserslautern melden.