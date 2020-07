Die Polizei in Pirmasens sucht derzeit mit Hochdruck nach Personen, die in der Nacht auf Samstag mit einem Auto in den Eingangsbereich des hiesigen Kaufland-Marktes in der Zweibrücker Straße gefahren sind und mutmaßlich den Geldautomaten aufbrechen wollten. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Mittlerweile sind zwei Autos am Tatort sichergestellt worden und die Polizei hat das Fluchtfahrzeug in Frankreich ausfindig gemacht. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Die Polizei hat einen Hubschrauber für die Fahndung eingesetzt.

Sachschaden von mehreren tausend Euro

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen den Vorfall gegen 2.40 Uhr. Sie gaben an, dass die mutmaßlichen Täter mit dem Unfallauto sowie zwei weiteren Fahrzeugen flüchteten. Auch, wenn die Unbekannten am Geldautomat brachiale Gewalt anwandten, gelang es ihnen nicht, das Gerät zu knacken. An der Fassade des Supermarktes sowie am Geldautomaten entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.