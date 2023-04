Aus Ärger über die Südwestpfalz-CDU hat die frühere Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer den Kreisverband gewechselt.

Derzeit entstehen in der Südwestpfalz vermehrt großflächige Photovoltaikanlagen. Ein Kommunalpolitiker macht seinem Ärger darüber Luft.

In abgespeckter Version verlief am Wochenende die Aktion „Zweibrücken gesund“ in Kombination mit verkaufsoffenem Sonntag. Das Wetter spielte dabei nicht so mit, wie es sollte.

Der große Benefizflohmarkt am Wochenende in Pirmasens kam gut an. Für Ende des Jahres ist eine Neuauflage geplant.

Graue Wolken lagen am Wochenende über den Landgrafentagen in Pirmasens. Am Samstag war die Fußgängerzone vom Regen und Sturm buchstäblich leergefegt, während der Verkaufssonntag dann doch noch für bessere Umsätze sorgte.

Die Zufahrtsstraßen und -wege von und nach Ruppertsweiler haben einen „Frühjahrsputz“ erfahren. Rund zwei Dutzend Müllsammler durchstöberten am Samstag die Wege rund um Ruppertsweiler, um Unrat aufzusammeln.

Der Biber ist an Hornbach, Felsalb und Schwarzbach zurückgekehrt. Zu Unrecht ist sein Ruf angekratzt, sagen die Naturschutzbehörden.

Der Obst- und Gartenbauverein Hauenstein soll wiederbelebt werden und damit vielleicht auch die Kelteranlage des Vereins in der Juboranch.

Auch in Reifenberg sollen Teile des knapp 120 Hektar großen Wald stillgelegt werden. Ziel sind Fördergelder vom Bund.

Mit großer Mühe ist es dem Gemeinderat in Lambsborn gelungen, für die Jahre 2023 und 2024 einen Haushaltsplan zu verabschieden. Allerdings müssen die Bürger nun etwas tiefer in die Taschen greifen.