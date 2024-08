Die Speyerer Innenstadt soll weiter aufgewertet werden. Dies machte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vor Vertretern des Einzelhandels, der Gastronomie und des Schaustellerverbandes deutlich.

So sollen die „deutlich zu niedrigen“ Sitzbänke in der Maximilianstraße komplett ausgetauscht werden. „Gegebenenfalls“ sollen auch weitere Standorte hinzukommen. Darüber müsse jedoch noch der Bauausschuss beraten. In diesem sollen mögliche Modelle neuer Sitzmöbel vorgestellt werden. Auch bei der Begrünung der Innenstadt wolle man vorankommen. So sollen zu den bereits in Pflanzkübeln aufgestellten zwei Felsenbirnen und drei Amberbäumen in der Maximilianstraße weitere zehn Bäume Platz finden.

Standorte würden derzeit gesucht. Eine Einpflanzung ins Erdreich sei aufgrund der im Untergrund verlegten Leitungen in weiten Teilen der Hauptstraße nicht möglich, eventuell ließe sich jedoch „in Richtung Altpörtel und Postplatz etwas machen“, so Seiler. Bei der Fassadenbegrünung wolle die Stadt bei ihren Immobilien mit gutem Beispiel vorangehen und auch Privatleute in deren Bemühungen unterstützen.

Dazu wolle man sich mit dem Denkmalschutz darüber abstimmen, bestehende Regelungen „großzügiger zu handhaben“. Die Verwaltung werde einheitliche Pflanztöpfe anschaffen, die Privatleute dann über die Stadt beziehen könnten. Geplant sei zudem, in der Innenstadt „Spielpunkte“ für die Kleinen zu schaffen, die mit einzelnen Spielgeräte oder „speziell gestalteter Freiraummöblierung, die zum Spielen einlädt“, ausgestattet würden. Diese sollen als Teil des Projekts Innenstadtimpulse beschafft und installiert werden.