In abgespeckter Version verlief am Wochenende die Aktion „Zweibrücken gesund“ in Kombination mit verkaufsoffenem Sonntag. Das Wetter spielte dabei nicht so mit, wie es sollte.

Wegen Dauerregens wurde die für Samstag anberaumte Open-Air-Kampagne auf dem Schlossplatz abgesagt, wo sich mit dem Thema Gesundheit befassende Vereine, Institutionen und Unternehmen präsentieren wollten. Deshalb fanden Präsentationen und Beratungen zum Thema Gesundheit ausschließlich im Innenbereich der teilnehmenden Zweibrücker Geschäfte statt. Tapfer dem immer wieder einsetzenden Regen getrotzt haben hingegen die italienischen Standbetreiber auf dem Alexanderplatz, die dort ihre Wurst- und Käsespezialitäten oder Oliven zum Verkauf anboten. Einer davon ist Angelo Tozzo aus der Lombardei, der zusammen mit Sonia Bellanca ein großes Sortiment an Salamisorten präsentiert. Ihm gegenüber befindet sich der Stand seines Kollegen Nicola Mihalcea aus Südtirol – ebenfalls mit großer Auswahl an Schinken- und Käsespezialitäten.

Kostproben ganz anderer Art gab es im Reformhaus Escher. Dort probierten Angelique Bärmann und Werner Rose ein aus 86 Zutaten bestehendes Konzentrat namens Lebenselixier und nahmen einen Schluck „Trinkmoor“ zu sich. „Wir bekamen von unseren Zulieferern Hunderte Kostproben zur Verfügung gestellt und wollten daher die Aktion in unserem Haus nicht abblasen“, sagte Filialleiterin Patricia Schwab. Umso erfreuter zeigte sie sich, nachdem sie vor Ort von Citymanagerin Petra Stricker erfahren hatte, dass die Gesundheitstage nachgeholt werden sollen. Für Stricker verlief der Zweibrücker Gesundheitstag wie ein normaler Samstag. „Ich habe keine negativen Bemerkungen von Bürgern gehört, die gemurrt hätten, dass manches eben nicht stattgefunden hat.“ Ähnlich äußerte sich auch Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann, die in ihrem Laden Beratungen zu den Themen „Der Schulranzen als beste Rückenprophylaxe für ein Kind“ und „Richtig schreiben“ durchführte.

Kaum Parkplätze am Outlet

Etwas besser meinte es das Wetter am verkaufsoffenen Sonntag mit allen Beteiligten – allerdings nur bis etwa 15 Uhr. Dann setzte wieder Regen ein. Rikscha-Fahren fand zuvor statt, und der Flohmarkt auf dem Herzogplatz präsentierte sich ebenfalls nur in Minimalbesetzung. Um 14 Uhr eröffneten die Beigeordnete Christina Rauch und Anabel Becker, Referentin der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, im EG der Hallplatz-Galerie die Fotoausstellung „Herz verschenken“. Im Fokus hierzu Informationen zum Thema Organspende. Zu sehen sind 20 Bilder des Hamburger Fotografen Michael Hagedorn, die Menschen zeigen, die persönlich von dem Thema Organspende betroffen sind.

„Trotz des schlechten Wetters waren Leute unterwegs und die Stadt nicht verwaist. Allerdings war es nicht die Frequenz, wie wir sie uns an einem Schönwettertag gewünscht hätten“, zog Cleemann am Sonntag Bilanz. Im Zweibrücker Outlet waren die Parkplätze bereits am frühen Nachmittag fast alle belegt. An der Autobahn-Ausfahrt Contwig staute sich der ankommende Verkehr in Richtung Ixheim.