In Gehrweiler ging mit der Kommunalwahl eine wahre Ära zu Ende. Nach 32 Jahren übergab Bernhard Kiefer das Amt des Ortsbürgermeisters nun an Nachfolgerin Melanie Gebhardt. Die 40-Jährige hat „Respekt vor der Aufgabe“, wie sie verrät. Allerdings war es auch in absoluter Wunsch, kommunalpolitisch Verantwortung zu übernehmen. Das sei vorher aufgrund ihrer Tätigkeit bei der Verbandsgemeinde nicht möglich gewesen. Gemeinsam mit dem Rat will sie nun in den kommenden Jahren bekannte Themen wie die Dorferneuerung weiter voranbringen, ist aber auch offen dafür, gemeinsam neue Ideen umzusetzen, sofern das im engen finanziellen Rahmen möglich ist.