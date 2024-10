Auch in Zweibrücken gibt es Menschen, die keine Wohnung haben. Ihnen will die Stadt mit einem neuen Programm helfen. Im Stadtrat sorgte das für eine lange Diskussion.

Durchatmen bei Laura Carvalho. Hinter der neuen geschäftsführenden Gesellschafterin der Schuh-Welt Schuhhandels-GmbH mit Sitz in Waldfischbach-Burgalben liegen anstrengende Monate. Aber letztlich erfolgreiche, das Restrukturierungsverfahren in Eigenverantwortung wurde abgeschlossen.

Ein Syrer soll für drei Brände in Pirmasens und Contwig verantwortlich sein. Gutachter haben brennbare Flüssigkeiten bei ihm nachgewiesen. Und wo er während des Brandes in Pirmasens war, weiß die Polizei jetzt auch.

Wie viel Abschiebungen im Landkreis im vergangenen Jahr stattfanden, weiß die Kreisverwaltung nicht. Auf Anfrage verweist sie auf „intensive Recherchen“, die dafür notwendig seien. Derweil liegen der RHEINPFALZ Informationen über eine geplante Abschiebung vor, die Fragen aufwirft.

Ein afghanischer Asylbewerber soll seinen 30-jährigen Mitbewohner mit vier Messerstichen fast getötet haben. Derzeit läuft der Prozess am Schwurgericht Zweibrücken. Der Angeklagte war nach der Tat „mit sich zufrieden“, sagt eine Polizistin.

Er sei nicht der „typische Kinderpornobesitzer“, sagte der Richter über den 75-jährigen Angeklagten. Der gab zu, auf Pornoseiten unterwegs zu sein. Wo die vier Bilddateien auf seinem Handy herkommen, sei ihm jedoch unerklärlich.

Am 22. Oktober 1940 wurden fast alle Juden nach Südfrankreich deportiert, die in Zweibrücken und der Saarpfalz lebten. Viele starben in den folgenden Wintermonaten. Die damals neunjährige Jüdin Margot Schwarzschild erinnert sich an den Tag.

Beinahe kam es um die Jahrtausendwende zu einem Keschdekrieg an der Grenze von Süd- und Südwestpfalz. Hauenstein rief den ersten Pfälzer Keschdemarkt ins Leben – Annweiler folgte auf dem Fuß. Um die Kastanie herrscht heute eine regelrechte Euphorie.

Die Finanzabteilung der Stadt hat ab Januar eine neue Leiterin. Die Stelle war über ein Jahr unbesetzt.