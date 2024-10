Am 22. Oktober 1940 wurden fast alle Juden nach Südfrankreich deportiert, die in Zweibrücken und der Saarpfalz lebten. Viele starben in den folgenden Wintermonaten. Die damals neunjährige Jüdin Margot Schwarzschild erinnert sich an den Tag.

„Eines sehr frühen Morgens, bei Nacht und Nebel, am 22. Oktober 1940, wurden wir jäh aus dem Schlaf gerissen: Stiefelgetrampel und lautes Klopfen