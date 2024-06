Der Zweibrücker, der des Mordes an seiner Ehefrau in Bubenhausen angeklagt ist, beteuert seine Unschuld. Vor dem Landgericht gab er am Montag über seinen Verteidiger eine Stellungnahme ab, in der er den Abend der Tat schildert. Und erklärt, warum er damals eine ganze Serie verdächtiger Wörter gegoogelt hat.

Die Pirmasenser Messe hat einen riesigen Stromverbrauch und wird ab Sommer einen großen Teil davon mit Sonnenenergie decken. Die Stadtwerke werden die Anlage auf eines der Messegebäude setzen und der Messe den Strom zu weniger als der Hälfte des normalen Preises verkaufen. Stadtwerke-Chef Christoph Dörr hat aber noch größeres vor.

Für das Haus Hofenfels, der frühere Auerbacher Hof, in Niederauerbach, wird wieder ein Pächter gesucht. Seit Dienstag wird das Gebäude der VT Niederauerbach in einem Kleinanzeigenportal zur Miete angeboten.

Die stattliche Anzahl von mehr als 150 Gemälden und Fotografien der Obersteinbacher Malerkolonie und von Franz Hein werden bis Mitte November in einer Dauerausstellung an mehreren Orten in Deutschland und Frankreich zu sehen sein. Bei der Vernissage im Kultursaal der Daniel-Theysohn-Stiftung waren viele Besucher von „hiwwe un driwwe“ dabei.

Das Pelztiergehege auf der Tierauffangstation Tierart bei Maßweiler nimmt Gestalt an. Die Anlage im Zentrum verändert das Gesicht der Station, eine große Asphaltfläche ist verschwunden, neues Grün ist entstanden. Allerdings wurde das Projekt ein wenig ausgebremst.

Im Gewerbegebiet Ost in Thaleischweiler-Fröschen wollen die Gottschall Zimmerei, Dachdeckerei, Fachwerkhaus GmbH sowie die in Kaiserslautern ansässige Holzbaufirma CLTech zeigen, welche Möglichkeiten innovativer Holzbau bietet. Mit den drei Musterhäusern soll auch verdeutlicht werden, wie Wärme- und Energiewende gelingen können.