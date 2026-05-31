Freude beim FVP Maximiliansau: Die Mannschaft von Trainer Akin Özer hat das entscheidende Relegationsspiel um den A-Klassen-Aufstieg gegen Landau Süd mit 3:1 gewonnen.

Der FVP Maximiliansau steigt in die Fußball-A-Klasse Südpfalz auf – und das durch einen Sieg in quasi letzter Minute. Im Rückspiel der Aufstiegsrunde gewann die Mannschaft von Trainer Akin Özer gegen den SV Landau Süd mit 3:1 Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag am Landauer Priessnitzweg endete spektakulär mit 3:3.

Schon im Hinspiel verfolgten etwa 1000 Zuschauer das Duell um den verbleibenden Platz in der A-Klasse Südpfalz zwischen den beiden Vizemeistern der B-Klassen Ost und West. Und auch am Sonntagnachmittag wollten erneut etwa 1000 Menschen die Partie in Maximiliansau verfolgen.

Scherrer als Joker an zwei Treffern beteiligt

Auf Tore mussten diese aber lange warten. In einer mühsamen ersten Halbzeit vergaben beide Mannschaften Chancen. Der Landauer Gustav Benkler zielte frei vor dem Tor vorbei (15.). Einen Freistoß von Valdrin Berisha lenkte der Landauer Torwart Max Spielberger zur Ecke. Erst in der 67. Minute erzielte Berisha, bereits im Hinspiel Doppeltorschütze, das 1:0 für den FVPM.

Die Vorlage kam vom eingewechselten Simon Scherrer. Eine Minute später knipste Süd-Angreifer David Horn und glich aus. Das Spiel wurde lebhafter. Beide Teams vergaben gute Möglichkeiten. In der 87. Minute stand wieder Scherrer im Mittelpunkt, dieses Mal als Torschütze zum 2:1. In der Nachspielzeit fiel durch Kaan Ali Sen das 3:1.