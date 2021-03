Merkel bittet um Verzeihung, Außen-Gastronomie kann öffnen, Ex-Landrat muss zahlen

Merkel bittet um Verzeihung

Die Bundeskanzlerin hat sich für das Hin und Her bei den Corona-Beschlüssen zu den Osterfeiertagen bei den Bürgern entschuldigt. Wie sie die Flucht nach vorne antrat und Reaktionen aus der Pfalz. Hier weiterlesen

Außen-Gastronomie kann öffnen

In Rheinland-Pfalz bleibt es dabei: Die Gastronomie kann unter bestimmten Umständen Außenplätze anbieten. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute bekannt gegeben. Hier weiterlesen

Ex-Landrat Hirschberger muss zahlen

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den Kuseler Ex-Landrat Hirschberger eingestellt - gegen Zahlung einer fünfstelligen Summe. Hier weiterlesen

Schnelltest beim Drogeriemarkt

In Rheinland-Pfalz sollen bald bei Filialen der Drogerie-Kette DM Schnelltests möglich sein. Die ersten Teststellen sollen am Donnerstag in Betrieb gehen. Hier weiterlesen

Menschen bis in den Dachgiebel

In Ludwigshafen rebellieren Anwohner gegen Unterkünfte für Monteure, die sich vor allem im Stadtteil Oppau ballen und jede Menge Probleme mit sich bringen. Hier weiterlesen

Kurz zusammenstehen ist keine Ansammlung

Wenn vier Leute mit Sicherheitsabstand kurz beisammen stehen und sich unterhalten, ist das keine Ansammlung. Das hat ein Gericht entschieden. Hier weiterlesen

BASF will Elektro-Cracker bauen

Einen elektrisch betriebenen Steam-Cracker plant die BASF in Ludwigshafen. Im Gegensatz zur existierenden Anlage könnte der neue Cracker mit Ökostrom betrieben werden – allerdings muss er erst noch entwickelt werden. Hier weiterlesen

Urteil im Baseballschläger-Prozess

Ein Mann tötet seine schlafende Ehefrau in Limburgerhof mit einem Baseballschläger. Jetzt ist das Urteil gefallen: Er muss in die Psychiatrie. Hier weiterlesen

Millionen Dosen Astrazeneca-Impfstoff gefunden

In einem italienischen Abfüllwerk des Pharmaunternehmens Astrazeneca sind Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Firma gefunden worden. Die EU hat einen Verdacht, warum sie versteckt wurden. Hier weiterlesen