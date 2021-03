Die BASF, der saudi-arabische Ölkonzern Sabic und der deutsche Industriegase-Spezialist Linde haben eine Vereinbarung zur Entwicklung und dem Bau einer Pilotanlage für einen elektrisch beheizten Steam-Cracker im Stammwerk in Ludwigshafen unterzeichnet. Das teilte die BASF am Mittwoch mit. Steam-Cracker sind die Herzstücke von petrochemischen Produktionsanlagen. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Basischemikalien, die mit Hilfe hoher Temperaturen gewonnen werden. Da sie mit Gas betrieben werden, entsteht dabei eine große Menge klimaschädliches CO2. Elektrisch betriebene Cracker, die mit Ökostrom beheizt werden, könnten sehr viel klimafreundlicher betrieben werden. Die Roadmap Chemie 2050 geht vom Nachweis des erfolgreichen Einsatzes der Technologie bis 2035 aus. Die BASF und ihre Partner haben angesichts dessen einen sehr ehrgeizigen Zeitplan: Sie wollen die Multi-Megawatt-Demonstrationsanlage bis 2023 in Betrieb nehmen – sofern die dafür beantragten Fördermittel der EU und des Bundesumweltministeriums bewilligt werden.