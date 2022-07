Nachdem ein Waldbrand am Montagabend fast auf Wohnhäuser in Neuleiningen übergegriffen hätte, will die Verbandsgemeinde Leiningerland mit Verboten für mehr Sicherheit sorgen. Die Menschen in der Region sollen keine offenen Feuer mehr anzünden. Außerdem wird der Bürgerservice keine Genehmigungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle aus Gärten oder der Landwirtschaft mehr ausstellen. Und: Jede Art von Feuerwerk ist im Verbandsgemeinde-Gebiet ab sofort tabu. Weil diese Vorgabe nicht nur für Privatleute gilt, hat sie auch gleich Konsequenzen für die Altleininger Kerwe. Die sollte am Dienstagabend eigentlich mit einem Feuerwerk zu Ende gehen. Das Spektakel muss entfallen.

Unterdessen sind die Wehren der Region am Dienstag gegen Mittag erneut ausgerückt.