Es hört nicht auf: Die Feuerwehren Carlsberg, Altleiningen und Hettenleidelheim sind soeben ausgerückt, um einen Brandherd im Wald bei Carlsberg zu lokalisieren. Das sagte Jochen Lander von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland am Dienstagmittag. Erst am Vortag hatte es im Wald zwischen Carlsberg und Altleiningen gebrannt, in Neuleiningen ist es zu einem größeren Flächenbrand gekommen, der die Ortschaft bedrohte. In der Nacht brannte es auf dem hügeligen Gelände erneut, die Brandwache der Feuerwehr löschte das Feuer aber schnell, so Lander.