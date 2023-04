Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Wetterdienst-Karten zum aktuellen Waldbrandrisiko leuchtet der Haardtrand oft in alarmierenden Rot-Tönen. Christoph Hämmelmann hat den Feuer-Ökologen Christophe Neff aus Grünstadt gefragt, wie bedroht dort Siedlungen sind, ob die Wehren die richtige Ausrüstung haben – und wie groß die Gefahr für Wanderer im Pfälzerwald ist.

Herr Dr. Neff, Waldbrände haben wir in der Pfalz ja immer wieder. Aber dass die Flammen sogar auf Siedlungen übergreifen, das kennen wir bislang nur aus anderen Regionen. Müssen wir damit auch bei uns rechnen?

Ja, ich halte es schon für sehr wahrscheinlich, dass wir in Deutschland mit „Megafire“ – so heißen die großen Waldbrände im internationalen Fachjargon – rechnen müssen. Wir hatten in Deutschland schon große Waldbrände, die sind nur aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden: in den 1970er-Jahren in der Lüneburger Heide zum Beispiel, da hat’s auch Tote gegeben. Oder auch im Schwarzwald, zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei Freudenstadt. Und wenn die Waldfläche zunimmt – was in weiten Teilen Deutschlands der Fall ist – steigt einfach das Risiko von großen Waldbränden. Das wäre selbst ohne Klimawandel so, mit Klimawandel wird’s eben noch wahrscheinlicher.

Wie gefährdet ist die Pfalz?

Der Haardtrand ist eine der gefährdetsten Zonen in ganz Deutschland. Es ist hier trocken und warm, außerdem haben wir viel Wald.

Wenn