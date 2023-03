Geretteter Vermisster: Verwandte setzten 71-Jährigen vor die Tür

Junge Feuerwehrler haben beim Müllsammeln einen hilflosen 71-Jährigen im Gebüsch gefunden. Der Mann galt nach einem Klinikaufenthalt als vermisst. Nun ist er wieder im Krankenhaus. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt wie es ihm geht und wie mit solchen Fällen grundsätzlich umgegangen wird. Hier geht’s zum Artikel.

Ampel-Kompromiss: Das wurde beschlossen

Einfach war das nicht: Nach mehrtägigen Beratungen konnten sich SPD, Grüne und FDP in etlichen Streitfragen einigen. Hier geht’s zum Artikel.

Nach Ampel-Streit: Wie es mit Gas- und Ölheizungen weitergeht

Vor dem Treffen der Koalitionäre war eines der strittigsten Themen, wie geheizt und Warmwasser zubereitet werden soll. Das Ergebnis des Koalitionstreffens: wenig Konkretes. Hier geht’s zum Artikel.

Ein Jahr Bauarbeiten: A6-Baustelle bei Wattenheim soll bald verschwinden

Die Autobahn-Baustelle auf der A6 zwischen Grünstadt und Wattenheim wird bald verschwinden. Seit Mai 2022 ist die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern auf einer Länge von 3,2 Kilometern saniert worden. Eigentlich hätten die Arbeiten schon vor einem Vierteljahr beendet sein sollen. Hier geht’s zum Artikel.

Corona und Krebs: Forschungslamas finden Altersruhesitz in Südpfalz

Vier Jahre standen sie in Belgien im Dienste der Wissenschaft. Nun finden vier Lamas des Pharma-Riesen Sanofi in Waldhambach ihren Altersruhesitz. Im Blut der Zotteltiere verbirgt sich etwas Winziges, auf das Forscher riesige Hoffnung setzen. Hier geht’s zum Artikel.

Bad Dürkheim: NS-Straßennamen werden ersetzt

Nun hat der Stadtrat entschieden: In Bad Dürkheim sollen drei Straßen umbenannt werden. Hintergrund ist die Nähe der drei Namensgeber zum NS-Regime. Der Stadtrat war sich bei seiner Entscheidung am Dienstag weitgehend einig. Die Stadträte wandten sich auch an die Gegner der Umbenennung. Hier geht’s zum Artikel.

Spaßfaktor beim Pfalz-Urlaub

Warum ein Neustadter Radverleih nun auch Sportwagen zum Mieten anbieten möchte. Hier geht’s zum Artikel.

Seniorin überweist 180.000 Euro an Betrüger

Insgesamt 180.000 Euro hat eine Seniorin aus Ludwigshafen laut Polizei an einen Betrüger überwiesen, den sie im August 2021 über eine Scrabble-Spiele-App kennengelernt hatte. Unter dem Vorwand, dass sein Konto gesperrt worden sei, forderte der Unbekannte immer wieder Geld von der Frau und versprach ihr, nach Deutschland zu kommen, um mit ihr zusammen zu leben. Hier geht’s zum Artikel.

Landtagsabgeordneter Joa muss nach Trunkenheitsfahrt Geldstrafe zahlen

Nach seiner Trunkenheitsfahrt zur Faschingszeit muss der südpfälzische Landtagsabgeordneten Matthias Joa (fraktionslos, ehemals AfD) eine Geldstrafe zahlen, außerdem bleibt der Führerschein eingezogen. Hier geht’s zum Artikel.

Dirk Nowitzki wird in NBA-Ruhmeshalle aufgenommen

Dem ehemaligen Basketball-Star Dirk Nowitzki wird offenbar eine ganz besondere Ehre zuteil. Nach einem Medienbericht, gehört der 44-Jährige zu insgesamt sechs Legenden, die in diesem Jahr in die Hall of Fame der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgenommen werden. Hier geht’s zum Artikel.