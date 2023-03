Die Autobahn-Baustelle auf der A6 zwischen Grünstadt und Wattenheim wird bald verschwinden. Seit Mai 2022 ist die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern auf einer Länge von 3,2 Kilometern saniert worden. Die Autobahn GmbH berichtet: Für insgesamt acht Millionen Euro gab’s neue Leitplanken und Entwässerungsleitungen, vor allem aber sind 43.000 Quadratmeter Beton-Oberfläche durch Asphalt ersetzt worden. Eigentlich hätten die Arbeiten schon vor einem Vierteljahr beendet sein sollen, die Verzögerung führen die Straßenbauer aufs nasskalte Wetter zurück. Aktuell werden noch die Markierungen aufgebracht. Wenn dabei alles wie geplant läuft, kann die erneuerte Fahrbahn ab Freitag ohne Einschränkungen genutzt werden. Unbill droht an den Folgetagen aber in Richtung Mannheim: Dort werden – voraussichtlich bis Gründonnerstag – die Ausweich-Spuren für den Gegenverkehr abgebaut, was noch einmal Behinderungen beschert. Ganz zum Schluss müssen noch die Überfahrten im Mittelstreifen wieder mit Leitplanken blockiert werden. Dafür werden Tagesbaustellen eingerichtet.