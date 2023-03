Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun hat der Stadtrat entschieden: In Bad Dürkheim sollen drei Straßen umbenannt werden. Hintergrund ist die Nähe der drei Namensgeber zum NS-Regime. Der Stadtrat war sich bei seiner Entscheidung am Dienstag weitgehend einig. Die Stadträte wandten sich auch an die Gegner der Umbenennung.

Der Dürkheimer Stadtrat hat beschlossen, die Philipp-Fauth-Straße in Johannes-Fitz-Straße, die Karl-Räder-Allee in Lindenallee und die Maler-Ernst-Straße in Rudolph-Christmann-Straße