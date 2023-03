Insgesamt 180.000 Euro hat eine Seniorin aus Ludwigshafen laut Polizei an einen Betrüger überwiesen, den sie im August 2021 über eine Scrabble-Spiele-App kennengelernt hatte. Danach chattete sie mit ihm. Unter dem Vorwand, dass sein Konto gesperrt worden sei, forderte der Unbekannte immer wieder Geld von der Frau und versprach ihr, nach Deutschland zu kommen, um mit ihr zusammen zu leben. Bei der letzten Überweisung wurde eine Bankmitarbeiterin misstrauisch und warnte die Seniorin, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte.

Ein Fall von „Romance Scamming“

Das sogenannte Romance Scamming, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, ist laut Polizei in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit mehr. Sie rät: Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

„Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und dringend Geld zu benötigen“, so die Experten. Im Netz gibt es dazu weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.