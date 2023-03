Warum ein Neustadter Radverleih nun auch Sportwagen zum Mieten anbieten möchte.

Ralf Postel und John Böhl leben und arbeiten gerne in Neustadt. Sie sind bunt aufgestellt mit einer Dachdeckerei und einem Fahrradverleih und fügen dem Bild nun noch eine weitere Farbnote hinzu. Denn ab Samstag können in ihrem Geschäft in der Mußbacher Landstraße 20 auch drei schicke Sportwagen sowie zwei Harley-Davidson-Motorräder gemietet werden. Die beiden sind selbst gespannt, wie das neue Angebot angenommen wird. Da die 2016 gegründete Dachdeckerei aber gut laufe und der Fahrradverleih, der nun in die dritte Saison gehe, auch sehr gut angenommen werde, „haben wir gesagt, wir probieren es mit den Sportwagen“, sagt Postel. Die Autos – Porsche 993 Cabrio, Mercedes GT, BMW M6 Cabrio – standen als Privatwagen ohnehin zur Verfügung – ebenso die Motorräder. Der Vorbereitungsaufwand hielt sich also in Grenzen und beschränkte sich primär auf neue Spielregeln für den Tüv und bei der Versicherung sowie die entsprechende Neugestaltung der Homepage. „Da die Autos bei uns hier in den Hallen standen, haben Touristen immer mal wieder gefragt, ob man die Autos denn auch mieten könne“, erinnert sich Postel.

Tag der offenen Tür

Nun also beginnt die erste Auto-Miet-Saison. Da Neustadt ja eine Tourismus-Region sei, sehen die beiden Geschäftsleute eine gute Chance auf eine entsprechende Nachfrage. „Außerdem könnte das für Hochzeitspaare oder sonstige private Feiern interessant sein“, meint Böhl. Sie sprächen derzeit noch mit einem Floristen, um Hochzeitspaaren mit dem Auto ein Gesamtpaket anbieten zu können. Die Miete werde sich bei rund 400 Euro pro Tag bewegen. Von Hotels sei bekannt, dass solche Zusatzangebote für Ausflüge in die Weinberge der Region sehr gut nachgefragt werden, „und darauf hoffen wir auch, da unsere Kunden oft in Ferienwohnungen oder Pensionen untergebracht oder mit einen Wohnmobil unterwegs sind“, sagt Postel. „Es geht um Angebot und Nachfrage und vor allem auch um den Spaßfaktor.“ Die Entwicklung bei den Fahrrädern zeige, dass sehr viele Urlauber die Pfalz besuchen: „Wir gehen jetzt mit 30 E-Bikes in die neue Saison, davor waren es 20.“

Für alle, die neugierig seien, gebe es am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr zwei Tage der offenen Tür. Da könne man sich auch die Autos genau ansehen. Ferner wird es Musik, ein buntes Programm sowie Speisen und Getränke geben. Postel und Böhl bieten am Wochenende auch Flohmarkt und Tombola an. Der Erlös wird ans Kinderhospiz Sterntaler gespendet.