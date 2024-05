Neben Produkten für die Orthopädie produziert die in Rodalben gegründete und seit 2002 in Pirmasens ansässige Firma C. Krämer Masken für Musicals und bekannte Fernsehproduktionen. Ein neuer Trend beschert ein neues Geschäftsfeld.

Am Donnerstag übergab Innenminister Michael Ebling insgesamt acht neue Feuerwehrfahrzeuge an Verbandsgemeinden und die Stadt Pirmasens. Die sind speziell für Waldbrände ausgestattet und kommen gut durch unwegsames Gelände. Bis das Fahrzeug in Pirmasens ausrücken kann, wird es aber noch etwas dauern.

Die Nominierung von Akgül Yazici für Pirmasenser CDU-Liste sorgt wegen ihrer Nähe zu Ditib bundesweit für Aufsehen. In manchen Meldungen wird sie als Funktionärin bezeichnet, dabei war sie nach eigenen Angaben stets einfaches Mitglied – und das auch nur bis vor vier Jahren. Wie die 45-Jährige ihre aktuelle Beziehung zu dem muslimischen Religionsverband beschreibt.

Weil immer mehr Menschen für die Hochwasseropfer spenden möchten, gibt es nun ein zentrales Spendenkonto. Außerdem gibt es eine Internetseite, wo sich Helfer melden können.

Rage Rooms sind im Trend. Reingehen, alles kaputt schlagen, raus gehen, gut fühlen. Aber geht das Konzept auf? Und braucht Zweibrücken einen solchen Randale-Raum?

Mit 20 bis 30 Studierenden soll der neue Bachelor-Studiengang „Physician Assistent“ (Arztassistent) im Wintersemester am Campus Zweibrücken starten. Der Bachelor-Studiengang soll dazu führen, dass Ärzte entlastet werden.

„Das ist total komisch“, räumt der Büroleiter der Verbandsgemeinde ein. Eine Erzieherin in der Kita Großsteinhausen darf nicht für den Gemeinderat in Battweiler kandidieren.

Der Bericht der Bild-Zeitung über die Hornbacher Wasserbüffel im Hochwasser zieht weitere Kreise: Eine Mitarbeiterin der Contwiger Tierrettung distanziert sich von deren Stellungnahme.

Aufgespießt: Es war ein Hochwasser mit Ansage, das die Helfer in der Südwestpfalz von Freitag an über Pfingsten in Atem hielt. Trotz der Rekordpegel kam der östliche Kreis glimpflich davon.