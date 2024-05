Neben Produkten für die Orthopädie produziert die in Rodalben gegründete und seit 2002 in Pirmasens ansässige Firma C. Krämer Masken für Musicals und bekannte Fernsehproduktionen. Ein neuer Trend beschert ein neues Geschäftsfeld.

Bei der Firma C. Krämer werden Vorder- und Hinterkappen für Schuhe in Handarbeit hergestellt – inzwischen eingebettet in einen volldigitalen Prozess. Dazu kommen Produkte