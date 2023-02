Nach Drohanrufen gegen die Arbeitsagentur hat die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag einen 47-Jährigen festgenommen.

Am dritten Tag nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien wehen nicht nur die Trauerflaggen an allen öffentlichen Gebäuden in Ludwigshafen. Auch Menschen und Material sind auf dem Weg ins Krisengebiet rund um die Partnerstadt Gaziantep.

600 Kartons mit Hilfsgütern hat auch die Ulu-Moschee in Dannstadt-Schauernheim gesammelt und ins Krisengebiet in der Türkei geschickt. Eine Mammutaufgabe, die mit Hilfe von Freiwilligen unglaublich schnell bewältigt wurde.

In der Landesaufnahmestelle für Asylbegehrende in Speyer-Nord stranden gemeinsam mit Flüchtlingsfamilien auch viele Kinder. Eine Grundschullehrerin hat es sich zur Mission gemacht, die Sprösslinge aus den verschiedensten Ländern an die deutsche Sprache und den Regelschulbetrieb heranzuführen.

Die Ankündigung, dass ab April in der Frankenthaler Sporthalle der Andreas-Albert-Schule Flüchtlinge einquartiert werden, hat hohe Wellen geschlagen. Auch aus der Kommunalpolitik kam im Stadtrat Kritik an der Alternativlosigkeit der Entscheidung. Doch was ist geplant? Und wurden andere Möglichkeiten geprüft? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Wegen schwerer räuberischer Erpressung hat das Landgericht Mannheim einen 21-Jährigen verurteilt, der zwei Wettbüros überfallen hatte. Die Richter hielten drei Jahre Haft für angemessen. Warum auch die Lebensumstände des jungen Mannes beim Urteil berücksichtigt worden sind, erfahren Sie hier.

Eine angebliche Wunderheilerin und ihre Helferin haben eine Seniorin in Heidelberg um mehrere Tausend Euro gebracht. Eine wundersame Geschichte lesen Sie hier.