Eine angebliche Wunderheilerin und ihre Helferin haben eine Seniorin in Heidelberg um mehrere Tausend Euro gebracht. Laut Polizei sprachen die beiden Frauen die Seniorin am Montagvormittag gegen 11 Uhr in der Hauptstraße an. Die beiden „Wunderheilerinnen“ stellten der Frau großes Leid in Aussicht, wenn sie nicht auf ihre Dienste zurückgreifen würde. Die Seniorin folgte der Frau, die als Helferin auftrat, daraufhin in einen Supermarkt. Dort tätigten die beiden Frauen Einkäufe für ein angeblich spirituelles Ritual. Davon beeindruckt ließ sich die Seniorin dazu überreden, vom Heidelberger Hauptbahnhof nach Leimen zu fahren und dort Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben. Danach ging die Frau nach Hause, um dort weiteres Bargeld und Schmuck abzuholen. Danach trafen sie sich mit den beiden „Heilerinnen“ wieder in der Nähe des Adenauerplatzes in Heidelberg. Die Täterinnen gaben vor, das Bargeld und den Schmuck zu reinigen und wickelten beides in ein Handtuch. Dann ließen die Betrügerinnen die Frau mit dem Hinweis zurück, dass das Handtuch für 14 Tage nicht geöffnet werden dürfe. Nachdem die Frau wieder zu Hause angekommen war, wurde sie misstrauisch und öffnete das Handtuch. Das Geld sowie die Schmuckstücke waren verschwunden. Laut Polizei liegt der Schaden mindestens im mittleren vierstelligen Bereich. Die angebliche Wunderheilerin ist zirka 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat dunkelbraunes Haar, das zum Zopf gebunden war. Ihre Helferin ist etwa gleich alt und hat dunkles kurz geschnittenes Haar. Beide sprachen Russisch. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs und sucht Zeugen, die etwas zu den beiden Frauen sagen können. Hinweise unter Telefon 0621/1857-0. Am Bahnhof in Heidelberg wurden die Tatverdächtigen an einem Fahrkartenautomaten von einem älteren Paar angesprochen. Dieses Paar könnte wichtige Hinweise liefern und wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.