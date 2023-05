Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ankündigung, dass ab April in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule Flüchtlinge einquartiert werden, hat hohe Wellen geschlagen. Auch aus der Kommunalpolitik kam im Stadtrat Kritik an der Alternativlosigkeit der Entscheidung. Doch was ist geplant? Und wurden andere Möglichkeiten geprüft?

Was hat die Stadt vor?

Noch im April will man damit beginnen, die Sporthalle der Andreas-Albert-Schule als Notunterkunft für Geflüchtete zu nutzen. Dieser Schritt war bereits