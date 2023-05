Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen schwerer räuberischer Erpressung hat das Landgericht Mannheim einen 21-Jährigen verurteilt, der zwei Wettbüros überfallen hatte. Die Richter hielten drei Jahre Haft für angemessen.

An der Schuld des Mannes bestanden keine Zweifel. Er selbst hatte schon am ersten Prozesstag eingeräumt, dass er am 8. Juli und 12. Juli des vergangenen Jahres jeweils maskiert Niederlassungen