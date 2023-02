Die Polizei hat am Donnerstagmittag einen 47-Jährigen festgenommen, der am Mittwoch telefonisch damit gedroht hatte, Menschen in der Agentur für Arbeit anzugreifen. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte, wurde der Mann gegen 12.15 Uhr auf dem Lutherplatz (Mitte) in der Nähe der Agentur von mehreren Streifenwagenbesatzungen gestellt. Der Mann habe sich nicht kooperativ verhalten. Nachdem er die Beamten habe angreifen wollen, sei er mit einer Stromstoßpistole außer Gefecht gesetzt, überwältigt und gefesselt worden. Der 47-Jährige soll am Mittwochvormittag bei einem Telefonat mit einer Mitarbeiterin der Arbeitsagentur die Drohung ausgesprochen und angekündigt haben, in den nächsten Minuten vorbeikommen zu wollen. Die Polizei löste daraufhin eine Fahndung nach dem Wohnsitzlosen aus. Dabei konnte der Mann zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Nach RHEINPFALZ-Informationen entdeckte am Donnerstag das Sicherheitspersonal der Arbeitsagentur den Mann und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen am Mittwoch hatten keine Hinweise darauf geliefert, dass der Mann seine Drohung tatsächlich auch umsetzen wollte, so die Polizei. Ob der 47-Jährige nun in Untersuchungshaft oder in eine Psychiatrie kommt, sei noch nicht entschieden.