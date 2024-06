Polizei bringt Geflüchteten in Klinik

Die Polizei hat den gerade aus der Haft entlassenen Somalier in seiner Obdachlosenunterkunft in der Verbandsgemeinde Landau-Land kontrolliert. Er war betrunken und hat Drohungen ausgestoßen. Die Polizei hat Verstärkung geholt und ihn in eine Klinik eingeliefert.

Dem Klinikum fehlt Personal

Das Klinikum Landau - SÜW hat zwei Stationen geschlossen, weil Pflegepersonal fehlt. Eine Station öffnet am Montag wieder. Wie Geschäftsführer Guido Gehendges die Lage einschätzt.

Windräder: Beleuchtung aus und trotzdem sicher

An den fünf Windrädern im Windpark Hatzenbühl bleiben nachts häufiger die Warnlichter aus. Trotzdem muss niemand Angst haben, dass ein Flugzeug sie übersieht. Warum, das lesen sie hier.

„Mir macht die Multi-Kulti-Schule viel Spaß“

Zwei neue Schulleiterinnen betreuen zwei Grundschulen in Wörth. Woher sie kommen und was sie bewegt, lesen sie hier.

„Ein geschenktes Leben“

Seit 50 Jahren lebt Peter Bertram aus Sondernheim mit einer Spenderniere. Am 1. Juni, dem Tag der Organspende, macht seine Geschichte Mut. Warum, das lesen sie hier.