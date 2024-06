Silke Seilstorfer übernimmt an vier Tagen die Woche die Dorschbergschule und ist weiter für die Grundschule Minfeld verantwortlich. Sanaz Ruschitzka leitet die Dammschule.

„Wir sind für die Kinder da – das ist unser Auftrag. Wir müssen ihnen mit Offenheit und Wertschätzung begegnen“ – das ist die pädagogische Leitlinie der neuen Schulleiterin der Grundschule Dammschule Wörth, Sanaz Ruschitzka.

Die in Rheinzabern wohnende 47-Jährige hat zunächst das Europa-Gymnasium Wörth und dann die Oberstufe des Goethe-Gymnasiums Karlsruhe besucht und dort ihr Abitur gemacht. Das Studium als Grund- und Hauptschullehrerin absolvierte sie in Landau mit den Fächern Grundschulpädagogik und Englisch. Von 2006 bis jetzt war sie an der Grundschule Herxheim tätig. „Hier habe ich viel gelernt, das war für mich bereichernd. Um im großen Rahmen selbst etwas zu verändern, suchte ich eine neue Herausforderung und bewarb mich um eine Schulleitung“, erzählt die Mutter von zwei Jungen (14 und 15 Jahre) der RHEINPFALZ.

„Umstrukturieren um Erfolg zu haben“

„In Wörth habe ich eine wunderschöne Schule mit einer Ganztagsschule im Aufbau angetroffen. Da müssen wir dran arbeiten und einiges umstrukturieren um Erfolg zu haben“, meint die Schulleiterin, die viel Erfahrung im Ganztagsbereich gesammelt hat.

In der momentan zweizügigen Dammschule mit 13 Lehrerinnen wird mit den beiden Systemen der Ganztagsschule in Angebotsform und der flexiblen betreuenden Grundschule gearbeitet. Der Schulleiterin ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Schüler zuhause keine Hausaufgaben mehr erledigen müssen. So sind die Lehrerinnen neben ihrem Einsatz bei den Arbeitsgemeinschaften auch am Nachmittag für die Hausaufgabenhilfe zuständig.

Ruschitzka wandert im Urlaub sehr gerne, ist aber mit ihrer Familie auch an den Klettersteigen in den Alpen aktiv. Sie hat früher in Wörth und Knielingen Handball gespielt und versucht an der Dammschule eine Handball-AG aufzubauen, wofür sie mit der Handballabteilung des TV in Verbindung steht. Außerdem sucht sie auch einen FSJler.

„Vielfalt und tolle Kooperationen“

„Mir macht hier die Multi-Kulti-Schule mit ihrer Vielfalt viel Spaß. Zudem ist es toll, dass es die Kooperation mit Vereinen, der Musikschule, dem Naturschutzbund und der Stadtbücherei in der Schule, gibt. Davon lebt auch unsere Ganztagsschule“, freut sich die neue Schulleiterin der Grundschule Dorschbergschule, Silke Seilstorfer . Diese Stelle war über ein Jahr unbesetzt.

Seilstorfer wurde vor 50 Jahren in Karlsruhe geboren, wohnt dort studierte auch in ihrer Heimatstadt Lehramt für Grund- und Hauptschule (Mathematik, Sachunterricht, Anfangsunterricht, Musisch ästhetischer Gestaltungsbereich). In der Pfalz arbeitet sie schon lange, 2016 wurde sie Leiterin in der zweizügigen Grundschule in Minfeld mit 12 Kolleginnen.

Jetzt ist sie in Wörth an vier Tagen an der dreizügigen Grundschule mit 22 Kollegen als Schulleiterin und führt an einem Tag noch die Grundschule Minfeld. Die Dorschbergschule ist auch Ganztagsschule im Angebot mit 115 von 255 Schülern, wo es neben den Arbeitsgemeinschaften auch die von Lehrern geführte Hausaufgabenhilfe gibt. Auch hier ist zusätzlich noch die betreuende Grundschule installiert.

In ihrer Freizeit macht Seilsdorfer gerne Musik und singt im Spiritual-Chor. Außerdem ist sie in der evangelischen Gemeindearbeit tätig. Zudem ist sie dort auch in der Freizeit- und Jugendarbeit aktiv. Sie liest gerne und liebt das Reisen. „Man muss die Welt erkunden“, meint sie und betont zum Abschluss des Gesprächs: „Schule ist immer im Fluss, sollte sich immer weiter entwickeln. Ich kann über das Arbeiten in allen Bereichen nicht klagen.“