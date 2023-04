Ungewöhnliche Reise in die Pfalz

Am Dienstagmorgen wurde das U-Boot U17 in Kiel in eine Werft geschleppt. Dem von der deutschen Marine ausgemusterten Boot steht eine ungewöhnliche Reise bevor, die auch einen Zwischenstopp in der Pfalz haben wird.

Streitfall: Sollten Leihroller verboten werden?

Nach einem Bürger-Votum sollen Miet-E-Scooter aus Paris verbannt werden. Ob das richtig ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Argumente für und gegen ein solches Verbot lesen Sie in unserem Meinungsangebot.

Ratgeber: Das hilft gegen Heuschnupfen

Die Sonnenstrahlen des Frühlings genießen, ganz ohne tränende Augen und pausenloses Niesen: Wer Heuschnupfen hat, wünscht sich das sehnlich. Was können Pollenallergiker selbst dafür tun?

Energieexperte: Heizen mit Wasserstoff ist kompletter Unsinn

Volker Quaschning, Ingenieur und Professor für Energiesysteme, beurteilt im RHEINPFALZ-Interview mit Wolfgang Blatz die Regierungspläne zur Wärmeerzeugung in Häusern.

Deutschland sitzt auf Millionen Impfdosen

Offenkundig hat die Bundesregierung zu viel Impfstoff bestellt. Es ist zu befürchten: Vakzine im Wert von mehreren Milliarden Euro müssen bald vernichtet werden.

„Querdenken“-Initiator Ballweg aus U-Haft entlassen

Seit neun Monaten wartet der „Querdenken"-Initiator Michael Ballweg auf seinen Prozess oder auf seine Freilassung. Nun hat das Gericht eine Entscheidung getroffen.

Welche Rolle spielte Scholz im Hamburger Steuerskandal?

Ein Untersuchungsausschuss soll klären, ob der frühere Hamburger Bürgermeister Einfluss auf den Steuerfall einer Bank genommen hatte.

Exempel an Bauruine in Landau?

Baugebot, Zwangsgeld, Enteignung – diese Drohkulisse baute Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler kürzlich gegenüber der Eigentümerin der Ruine am Stiftsplatz auf. Das könnte auch anderen Gebäudebesitzern in Landau blühen.