In der Pfalz gibt es ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: Im am Dienstag in Karlsruhe vorgestellten Guide Michelin 2023 hat sich das „L.A. Jordan“ im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch von einem auf zwei Sterne gesteigert. Zwei Pfälzer Häuser müssen hingegen auf ihren bisherigen Stern verzichten.

Die Sterne der Pfalz konzentrieren sich weiterhin an der Haardt. Neu in der Ein-Sterne-Klasse sind in der Pfalz das „Borst“ im südwestpfälzischen Maßweiler und das „Intense“ in Wachenheim im Kreis Bad Dürkheim. Ihren Stern behalten konnten der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim, das „Schwarz Gourmet“ in Kirchheim an der Weinstraße, die „Alte Pfarrey“ in Neuleiningen, das „Urgestein“ in Neustadt, die „Brasserie“ in Pirmasens und der „Admiral“ in Weisenheim am Berg.

Zwei Sterne gingen der Pfalz verloren: Die „Krone“ in Neupotz im Kreis Germersheim muss fortan ohne Michelin-Auszeichnung auskommen. Koch Faycal Bettioui hatte das Haus verlassen, und wenn der Koch geht, ist auch der Stern verloren. Nach drei Jahren wieder ohne Stern ist auch das „Izakaya“ in Wachenheim.

Drei-Sterne-Restaurants gibt es in der Pfalz weiterhin keine, im Norden von Rheinland-Pfalz gibt es wie gehabt gleich zwei: das „Schanz“ in Piesport und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis, beide im Kreis Bernkastel-Wittlich. Weiterhin zwei Sterne haben das „Purs“ in Andernach und das „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ihren ersten Michelin-Stern bekamen außerdem die Restaurants „Verbene“ in Koblenz und „Bagatelle“ in Trier. Insgesamt gibt es landesweit nun 21 Ein-Stern-Restaurants; drei Häuser außerhalb der Pfalz verloren ihren Stern.

Wer im Saarland in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen will, kann das im „Victor's Fine Dining by Christian Bau“ in Perl im Kreis Merzig-Wadern tun. Zudem stehen im Saarland weiter die Zwei-Sterne-Restaurants „Esplanade“ und „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken sowie das „Louis Restaurant“ in Saarlouis in der Liste.

Im pfalznahen Teil von Baden-Württemberg verzeichnet Karlsruhe einen Neuzugang unter den Zwei-Sterne-Häusern: das „sein“ in der Scheffelstraße. Bei zwei Sternen geblieben ist das „Opus V“ in Mannheim, während das „Le Corange“ in der Quadratestadt seinen Stern verloren hat. Neu in der Ein-Stern-Klasse ist im Nachbarland das „Garbo im Löwen“ in Eggenstein-Leopoldshafen.

Hinter dem „Guide Michelin“ steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Bundesweit erhielten dieses Mal 334 Restaurants einen oder mehrere Sterne. Dies ist laut Michelin ein neuer Rekord.