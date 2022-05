Neue Regierung im Saarland: Womit Pfälzer rechnen müssen

Die neue Regierung im Saarland hat „angefang zu schaffe“, wie man dort sagt. Sie hat sich einiges vorgenommen, das auch auf die Pfalz ausstrahlen wird. Zum Artikel

FCK stellt neuen Trainer vor: Die Pressekonferenz zum Nachlesen

Erstmals hat FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen öffentlich Stellung zu der rasanten Entwicklung der vergangenen Tage genommen und den neuen Trainer Dirk Schuster vorgestellt. Zum Artikel

Großbrand in Papierfabrik: Ursache steht fest

Ein brennendes Auto ist die Ursache für den Großbrand am Freitagabend in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat am Mittwoch ein Sprecher der Neustadter Kriminalpolizei bestätigt. Zum Artikel

Impfpflicht: Wie viele Betroffene sich verweigern

Die Corona-Impfpflicht für in der Gesundheits- und Pflegebranche beschäftigte Menschen gilt schon seit fast zwei Monaten, doch durchgesetzt ist sie noch längst nicht. Aber immerhin ahnen die Pfälzer Gesundheitsämter mittlerweile, wie viele Verweigerer es in der Region gibt.

Die besten Pfälzer Picknick-Plätze im Grünen

Köstlichkeiten einpacken, einen guten Pfälzer Tropfen dazu – und raus in die Landschaft. Das muss nicht auf dem Land sein, auch in den größeren Pfälzer Städten gibt es schöne Plätze für ein Picknick. Hier kommen acht Vorschläge. Zum Artikel

Zweiter tödlicher Polizeieinsatz innerhalb einer Woche – LKA mit ersten Details

Wieder stirbt ein Mensch während eines Polizeieinsatzes in Mannheim. Doch die Umstände sind dieses Mal ganz anders. Was bisher bekannt ist. Zum Artikel

Ausbildung für Ukrainer in Idar-Oberstein hat begonnen

Die Mission ist geheim und dennoch Stadtgespräch in Idar-Oberstein: Seit Mittwoch werden dort ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 für den Krieg in ihrer Heimat geschult. Viele Idar-Obersteiner finden die militärische Unterstützung gut. Zum Artikel

Baby kommt trotz Not-Kaiserschnitt tot zur Welt – Ärztin vor Gericht

2020 kam im Städtischen Krankenhaus Pirmasens ein Baby trotz eines Not-Kaiserschnitts tot zur Welt. Das Amtsgericht Pirmasens hatte nun am Dienstag zu urteilen, ob die damals handelnde Ärztin ihre Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch fahrlässig den Tod des Babys verschuldet hatte. Zum Artikel