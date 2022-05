Ein brennendes Auto ist die Ursache für den Großbrand am Freitagabend in der ehemaligen Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat am Mittwoch ein Sprecher der Neustadter Kriminalpolizei bestätigt. An dem Auto seien in einer Halle Reparaturarbeiten vorgenommen worden. Dann sei das Feuer ausgebrochen. Dieses ist über die Dachkonstruktion auf umliegende Gebäude des Firmengeländes übergegriffen. Der Kriposprecher sagte, dass die Polizei aber unverändert die Analysen des Brandgutachters brauche, der am Donnerstag am Tatort erwartet wird, um klären zu können, warum das Auto Feuer fing. Denn Zeugen hätten davon gesprochen, dass ein Ölwechsel vorgenommen worden sei. Doch dabei komme es ja normalerweise nicht zu einer Explosion, so der Kriposprecher. Wolfgang Kochanek, der Eigentümer der ehemaligen Papierfabrik, hatte am Wochenende zur RHEINPFALZ gesagt, dass er die Halle, in der das Feuer ausbrach, schon seit Jahren vermietet habe. Sie sei gewerblich genutzt worden. Er habe gewusst, so Kochaenk, dass dort ein Onlinehandel für Aquarien betrieben werde, dass dort auch Autos repariert werden, habe er erst am Freitagabend erfahren.