Köstlichkeiten einpacken, einen guten Pfälzer Tropfen dazu – und raus in die Landschaft. Das muss nicht auf dem Land sein, auch in den größeren Pfälzer Städten gibt es schöne Plätze für ein Picknick. Hier kommen acht Vorschläge.

Ludwigshafen: Auf einem Berg und am großen Fluss

Ein gängiges Vorurteil sagt, dass die Begriffe „schöne Orte“ und „Ludwigshafen“ nicht zusammengehören, und alle, die sich mal richtig mit LU beschäftigt haben, wissen genau, dass das Unsinn ist. Ludwigshafen ist zum Beispiel eine ausgesprochen grüne Stadt. Einer dieser ausgedehnten grünen Flecken im Stadtgebiet ist natürlich das Maudacher Bruch, und dort gibt es – noch so eine Sache, die man in Ludwigshafen nicht vermutet hätte: einen Berg. Der Michaelsberg bietet rundum freien Blick und mehrere Bänke mit Tischen, die zum Genuss unter freiem Himmel einladen.

Der Platz der Deutschen Einheit in Ludwigshafen bietet Rhein-Panorama. Archivfoto: KUNZ

Aber wer sagt, dass ein Picknick-Ort grün sein muss? Wer sagt, dass er nicht beispielsweise auch urban sein kann? Wer gern städtisches Treiben um sich hat, könnte sich zum Beispiel auf den Sitzstufen am Platz der Deutschen Einheit an der Rheingalerie niederlassen – mit Blick auf den Rhein.

Der Luitpoldpark in Landau beherbergt das alte Fort. Archivfoto: rhp

Landau: Im Fort und in der Natur

Etwas abseits der Innenstadt liegt in Landau der Luitpoldpark. Er umschließt zusammen mit dem Zoo die Universität, und alle drei zusammen bilden das Gelände, das als Fort erbaut worden war – in jener Zeit im 17. Jahrhundert, in der Landau französisch war. Im 19. Jahrhundert, in der Zeit der großen Bismarck-Verehrung – Landau war mittlerweile nach einem kurzen Umweg über Österreich wieder deutsch – wurde auch hier ein Bismarck-Turm erbaut, der im westlichen Zipfel des Parks steht. Auf den umgebenden Wiesen lässt es sich gut picknicken.

Auf dem früheren Kasernengelände auf dem Ebenberg in Landau, macht sich nun auch wieder die Natur breit. Archivfoto: Sebastian Böckmann

Ungleich weitläufiger und in der Südpfalz einzigartig ist das riesige Naturschutzgebiet Ebenberg im Süden der Stadt. Der Ebenberg war lange militärisches Sperrgebiet, nun holt ihn sich die Natur wieder – und die Menschen aus der Stadt tun es ihr gleich. Wer sich die Mühe macht, das Gelände aus Wiesen, Gebüschen und ehemals bebauten Flächen ein wenig zu erkunden, wird schnell einen schönen Flecken finden.

Unweit des Speyerer Doms breiten Frischlufthungrige im Sommer ihre Picknickdecken aus. Archivfoto: Lenz

Speyer: Wiesen am Dom und am Rhein

Die Wiesen zwischen dem Speyerer Dom und dem Rhein sind bei schönem Wetter Anlaufstellen für Sonnenanbeter. Und natürlich werden dann vor allem im unteren Domgarten auch Picknickdecken ausgebreitet. Viel Natur und viel historische Kulisse bietet dieses Kleinod in der Stadt. Bei Großveranstaltungen wie dem Altstadtfest-Rock oder dem Mittelalter-Markt schrumpft der freie Platz natürlich zusammen.

Der Abenteuerspielplatz in Dudenhofen bietet für kleine und großer Kinder Möglichkeiten um sich auszutoben. Archivfoto: red

Ein Ausweichen ist grundsätzlich auch auf die Klipfelsau, ein Stück näher zum Rhein hin, möglich. Diese große Wiese ist vor allem bei Sporttreibenden etwa für den Feierabend-Kick beliebt. Vorsicht: Hier drohen bei Rheinhochwasser nasse Füße.

Besonders die Sportler treibt es im Sommer in Speyer auf die Klipfelsau. Archivfoto: Klaus Venus

Dudenhofen: Auf dem Spielplatz

Der Abenteuerspielplatz in Dudenhofen, direkt am Wald gelegen, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Der jüngere Nachwuchs kann zwischen den Bäumen im Matsch, auf Rutschen, Schaukeln und Klettergerüsten toben. Für ältere Kinder gibt es einen Skatepark und einen Bolzplatz. Und wer sich verausgabt, braucht zur Stärkung auch etwas zu Essen und zu Trinken. An Picknickplätzen mangelt es daher nicht. Diese liegen teilweise im Schatten, sodass es sich dort gerade im Sommer viele Familien gutgehen lassen.

Von der Spitze des Humbergturms bietet sich ein weiter Ausblick über Kaiserslautern und die umliegenden Wälder. Archivfoto: VIEW

Kaiserslautern: Am Turm

Außerhalb von Kaiserslautern wacht der 36 Meter hohe Humbergturm über das umliegende Pfälzer Land. Der zur vorletzten Jahrhundertwende erbaute Turm kann als Ziel einer Wanderung ausgewählt werden. Er ist immer offen, und der Eintritt ist kostenlos. Wer sich an der Aussicht über den Pfälzerwald sowie das Nordpfälzer Bergland mit dem Donnersberg und dem Potzberg sattgesehen hat, kann auf den zahlreichen Sitzgelegenheiten und Wellnessliegen verweilen.

Ob Entspannung oder Sport, im Strecktalpark ist für jeden etwas geboten. Archivfoto: Seebald

Pirmasens: Im Park

Malerische Parkidylle findet sich im Strecktalpark in Pirmasens. Bunte Blumenbeete, ein kleiner See und grüne Wiesen laden zum Ausspannen ein. Wer seinen Puls lieber anregen möchte, kann sich unter anderem auf einem Beachvolleyballfeld, einem Streetballfeld oder in einer Skate-Anlage austoben. Zudem sind im Park Körbe für Discgolf-Spieler verteilt.