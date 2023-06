Legal kiffen, intelligent kühlen, in die Pfalz ziehen – Die Nachrichten

Luxemburg legalisiert Cannabis – ein bisschen

Der Anbau und Konsum kleiner Cannabis-Mengen für den Freizeitgebrauch in privater Umgebung ist in Luxemburg künftig erlaubt. Verbote rund um das Kraut bleiben aber auch bestehen. Zum Artikel

Pokalspiel des FCK ist terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Erstrundenpartien des DFB-Pokals terminiert. Der FCK muss in den Norden von Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Klimaanlagen für zuhause: So geht’s

Es ist Sommer, vielen Menschen fällt jetzt ein, dass sie eine Klimaanlage wollen. Doch Vorsicht vor schnellen Entscheidungen und halbgaren Lösungen: Es gibt etliche Wege, wenig Kühle für viel Geld zu bekommen. Zum Artikel

Forster-Konzert: FCK bedauert blockierte Sicht

Nach dem Konzert von Mark Forster auf dem Betzenberg gab es Kritik an der Organisation. So war vielen Besuchern, die die Show aus dem Rollstuhl verfolgen wollten, die Sicht mit Toilettenhäuschen verbaut worden. Jetzt hat sich der FCK geäußert. Zum Artikel

Darum ziehen mehr Menschen in die Pfalz

Noch nie sind so viele Menschen nach Rheinland-Pfalz gezogen wie im vergangenen Jahr. Zuwanderungsexperte Bernhard Köppen erklärt im Gespräch mit Vanessa Betz, welche Menschen in die Region ziehen und was die Pfalz so attraktiv für Zuzüge macht. Zum Artikel

Rente, Bürgergeld und Porto: Das ändert sich im Juli

Mehr Geld für Rentner, höhere Freibeträge für Bürgergeld-Empfänger und eine neue Funktion für das E-Rezept: Passend zur Ferienzeit dürfen sich die Menschen in Deutschland auf Erleichterungen freuen. An einigen Stellen wird es allerdings auch teurer. Ein Überblick. Zum Artikel

34-Jähriger in Ludwigshafen getötet

In einer Wohnung in der in Ludwigshafen ist ein 34 Jahre alter Mann am späten Dienstagabend Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Die Polizei hat eine Spur. Zum Artikel

Gerry Weber: Wo geschlossen wird, wo’s weitergeht

Der angeschlagene Bekleidungshersteller Gerry Weber will einen Großteil seiner Geschäfte in Deutschland in den nächsten Monaten schließen. In der Pfalz wird eine Filiale bleiben. Zum Artikel

„Fressen bis zum Kotzen nicht mehr zeitgemäß“

Das „ultimative Fleischkäs-Wettessen“ im Globus in Homburg-Einöd ist Geschichte: Nach negativen Rückmeldungen hat die Handelskette das für den 8. Juli geplante Event abgesagt. Zum Artikel