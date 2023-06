Der Deutsche Fußball-Bund hat die Erstrundenpartien des DFB-Pokals terminiert. Demnach tritt der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr, bei FC Rot-Weiß Koblenz an. Der 1. FC Saarbrücken und der Karlsruher SC duellieren sich zwei Tage zuvor ab 18 Uhr. Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg empfängt den FSV Mainz 05 am Samstag ab 18 Uhr. Der FC Homburg spielt am Montag, 14. August, 18 Uhr, gegen den Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.