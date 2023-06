Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist Sommer. Die Klimatechniker sind in dieser Jahreszeit wieder besonders gefordert, denn viele wollen die Hitze aus ihren Wohnungen und Häusern verbannen. Doch was kostet eine Klimaanlage? Was sind Vorteile gegenüber mobilen Geräten und welche Möglichkeiten – außer kühlen – bietet eine Klimaanlage noch?

Ob Ventilator, Klimagerät oder eine Klimaanlage. Sie alle geben einem das Gefühl von Kälte. Doch welche Geräte sind wirklich gut, auf Dauer sinnvoll und dabei